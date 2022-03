Hannover

Putins Krieg löst in Hannover eine Welle der Hilfsbereitschaft aus. Ukrainische Familien, denen die Flucht vor dem Bombenhagel gelungen ist, finden sichere Unterkünfte in Gastfamilien, die sie nie zuvor gesehen haben. Ganz selbstverständlich, empathisch, unbürokratisch. Hilfskonvois fahren an die Grenze, um das Leid der von den russischen Soldaten vertriebenen Menschen irgendwie zu lindern.

Das verdient große Anerkennung und ehrlichen Applaus. Es herrscht eine dramatische Ausnahmesituation – und doch ist diese Hilfsbereitschaft leider keine Selbstverständlichkeit. Die Geflüchteten-Frage in Deutschland führt zu häufig zu hitzigen Diskussionen mit Vorbehalten und Vorurteilen. Nun haben wir als die weltoffene Gesellschaft, für die wir uns mehrheitlich verstehen, die Pflicht, nicht nur unter dem Eindruck der zerstörten Städte und brutalen Attacken der Armee auf Unschuldige, aktiv zu helfen.

Der Ukraine-Krieg wird uns sehr, sehr lange begleiten. Und dafür braucht es nachhaltige Perspektiven. Zu nah sind noch die Erinnerungen an den Krieg im ehemaligen Jugoslawien. Auch damals kamen Hunderttausende zu uns. Die Soforthilfe klappte gut, vieles andere nicht. Die Menschen, die es zu uns nun geschafft haben, leiden genug. Sie müssen sich nicht auch noch fragen müssen, wie lange sie bei uns bleiben dürfen.

Von Carsten Bergmann