Hannover

Die Zahlen sind eindeutig. Die Öffis in Hannover und dem Umland haben sich festgefahren in der Corona-Krise. Und sie kommen da offenbar nicht einfach so wieder raus. Trotz Impfungen, Lockerungen und einem Gewöhnungseffekt, der im Leben mit der Pandemie mittlerweile eingetreten ist.

Allein dieser Zusammenhang sollte den Verantwortlichen zu denken geben. Es könnte nämlich ein Hinweis darauf sein, dass die Ursachen viel grundsätzlicher sind. Es braucht dringend eine Antwort auf die Frage, weshalb die Hannoveraner ihre Silberpfeile und Sprinter-Busse meiden. Der Satz „Ich glaube nicht, dass es eine strukturelle Krise gibt“, reicht dafür nicht. Dass er ausgerechnet von Ulf-Birger-Franz, dem Verkehrsdezernenten der Region kommt, macht es nicht besser.

Schließlich geht es hier auch um die Frage, wie wir in Hannover und dem Umland die Verkehrswende erreichen wollen, wenn immer mehr Autos auf den Straßen fahren und sich immer weniger Menschen in die Öffis wagen. Ein Trend, der auch bundesweit zu beobachten ist und der „mit Blick auf die zu erreichenden Klimaziele alarmieren müsse“, stellt das Wissenschaftszentrum Berlin fest. Es gibt viel, was man nun machen kann – an Preisen drehen, an besseren Verbindungen arbeiten, die Angebote flexibler gestalten und besser miteinander vernetzen. Jede Krise ist schließlich auch eine Chance.

Von Zoran Pantic