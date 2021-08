Hannover

Bis 2035 will die Stadt klimaneutral werden. Das Kohlekraftwerk Stöcken soll möglichst 2026 vom Netz gehen. An ambitionierten Zielen mangelt es Hannover nicht. Sie gehen klar über das hinaus, was sich der Bund vorgenommen hat.

Entschlossenes Handeln ist ohne Alternative. Der jüngste Bericht des UN-Weltklimarates verdeutlicht dramatisch, was Hitzerekorde, Hochwasserkatastrophen und verheerende Brände längst ankündigten: Der Klimawandel vollzieht sich noch schneller als befürchtet.

Wie ernst es Politik und Verwaltung in Hannover wirklich meinen, werden sie beweisen müssen. Tag für Tag. Zu oft wurden selbst gesteckte Ziele in der Vergangenheit verpasst. Der Radverkehr stagnierte lange bei unter 20 Prozent. Die Zahl der Autos ist zuletzt weiter gestiegen. Es wird auf viele kleine Entscheidungen ankommen. Wird die kaputte Straße wieder billig betoniert? Oder lassen sich dort nicht Bäume unterbringen? Bekommt der neue Radweg die notwendige Breite – oder scheuen die Verantwortlichen den Konflikt mit Anwohnern, die weiter bequem vor der Haustür parken wollen?

Die gute Nachricht: Wenn die klimafreundliche Zukunft intelligent gestaltet wird, hat sie mit Zumutungen wenig zu tun. Auf mehr Bäume, blühende Grünflächen, weniger Lärm und bessere Luft sollten sich die Meisten einigen können.

Von Christian Bohnenkamp