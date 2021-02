Celle

Der Spuk ist vorbei. Endgültig. Der Hildesheimer Hassprediger Abu Walaa ist nach insgesamt 245 Verhandlungstagen verurteilt. Zehneinhalb Jahre soll der Chef der Terror-Miliz Islamischer Staat (IS) in Deutschland hinter Schloss und Riegel sitzen. Der Rechtsstaat hat gezeigt, dass er Extremisten zur Verantwortung zieht. Das ist eine beruhigende Nachricht. Aber auch nur eine Seite der Medaille.

Die andere ist, dass Abu Walaa und sein Netzwerk viel zu lange agieren konnten – damals weitgehend unbehelligt von den Sicherheitsbehörden in Niedersachsen. Zweieinhalb Jahre lang wurden in der Moschee in Hildesheim junge Menschen radikalisiert. Als Kämpfer zogen sie in den so genannten Heiligen Krieg nach Syrien und in den Irak. Terror – made in Niedersachsen, der in die Welt exportiert wurde.

Mittlerweile sind die Sicherheitsbehörden im Kampf gegen den Islamismus auch in Niedersachsen deutlich besser aufgestellt. Deshalb dürfte es einen Hotspot des Terrors wie einst in Hildesheim in Zukunft hier nicht mehr geben.

Trost ist das allerdings für die Eltern nicht, deren Söhne und Töchter in den IS ausreisten, sich dort als Selbstmord-Attentäter in die Luft sprengten, als Kämpfer starben oder bei Luftangriffen ums Leben kamen. Ihre Kinder bringt es ihnen nicht zurück.

Von Britta Mahrholz