Hannover

Die wenigsten würden wohl behaupten wollen, dass das Jahr 2021 ein Knaller war, gerade nach hinten raus schwächelt die Performance doch deutlich. Und so wird die Infektionslage wohl auch wieder Silvester treffen – es droht ein Böllerverbot für die ganze Region.

Man läuft ja manchmal Gefahr, das zu belächeln: Diese Hingabe zum Feuerwerk, die Begeisterung für Funkenfontänen und Donnerschläge, das kleines bisschen Anarchie auf der heimischen Terrasse. Feuer frei für eine Nacht – vielleicht ist dies ja auch ein Ventil für ein Land, das so einiges verbietet. Sogar den Gleichschritt über eine Brücke wegen der Einsturzgefahr durch Schallwellen (ja, wirklich).

Aber das Team Vernunft hat in den vergangenen Jahren aufgerüstet mit Argumenten gegen die Böllerei. Erst war es der Feinstaub und seit vergangenem Jahr eben Corona. Tatsächlich wäre es auch schwer vermittelbar, einerseits mit 2G plus in die Vollen zu gehen und andererseits in der Silvesternacht ein Land zu entfesseln. Die Kliniken haben derzeit jedenfalls auch ohne Böllerverletzte genug zu tun.

Am Ende bleibt nur eines rätselhaft: Warum handeln Bund und Länder mal wieder so zaghaft, wo etwa die Region Konsequenz zeigen will? Warum verbieten wir nicht deutschlandweit das Abbrennen von Feuerwerk – und nicht nur den Verkauf?

Von Fabian Mast