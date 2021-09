Hannover

Zugegeben, einen Beweis gibt es nicht. Kann sein, dass es nur ein Zufall ist, dass gerade jetzt, wo die umstrittene Gaspipeline Nordstream 2 fertiggestellt ist, die Preise durch die Decke gehen? Das dazu auch die europäischen Gasspeicher ziemlich leer sind, ist sicherlich auch nur Zufall – selbst wenn für deren Betrieb unter anderem ausgerechnet der russische Staatskonzern Gasprom, zuständig ist.

Alles nur Zufall? Fakt ist, der Winter steht vor der Tür und das Angebot wird knapp. In Großbritannien spricht die Regierung bereits von einer Krise, mehrere Energiefirmen stehen vor dem Ruin. Und auch hierzulande muss sich mancher Verbraucher drauf einstellen, dass ihm sein Versorger bald eine deutlich höhere Rechnung präsentieren wird.

Was also tun? Die schnelle Lösung: Alle Hähne auf bei der Pipeline und viel günstiges russisches Gas nach Europa. Aber um welchen Preis, würde man sich nicht erpressbar machen? Gesünder ist sicherlich der langfristige Weg: Noch mehr Energie in den Ausbau regenerativer Energien stecken – und somit die Abhängigkeiten reduzieren.

Was diese Entwicklung zeigt: Nicht nur wegen des Klimas macht die Energiewende Sinn. Es braucht allerdings auch ein vernünftiges Konzept, dieses Ziel zu erreichen. Sonst wird der Weg dorthin unbezahlbar.

Von Harald Thiel