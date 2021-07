Hannover

Der Druck auf die Stadt Hannover ist groß: Eltern und auch Politiker wollen, dass die Anmeldezahlen der weiterführenden Schulen veröffentlicht werden. Die Stadt mauert, um keinen Wettbewerb um beliebte Gymnasien oder Gesamtschulen zu entfachen.

Diese Argumentation ist nachvollziehbar, denn manche Eltern reagieren reflexhaft auf Rankings und sehen diese Realität nicht: Nämlich, dass Schulen ein derart komplexes Lehr- und Lerngebilde aus Sozial- und Fachkompetenz sind, dass eine Reduzierung der Unterrichtsqualität auf Anmeldezahlen oberflächlicher Unsinn ist.

Was dem Vergabeverfahren der Stadt aber anhaftet, ist etwas Ruchbares. Erst gibt es ein Losverfahren, wenn Schülerinnen und Schüler an einer Schule per Erstwunsch überzählig angemeldet worden sind, dann eine geheime Verteilerkonferenz für die gelosten Schüler. Es gibt Fälle, in denen Kinder aus der Seelhorst nach Limmer geschickt wurden. Wer das angemessen findet, sitzt im Elfenbeinturm.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neben mehr Transparenz braucht das Vergabeverfahren dringend eine Reform: Hannover muss in sinnvolle Schulbezirke aufgeteilt werden, in denen es ein ausreichendes Angebot an Schulen gibt. Damit Schulwege nicht zu lang werden und die Chance größer wird, mit Freunden auf eine weiterführende Schule gehen zu können. Das wäre ein Anfang.

Von Sönke Lill