Hannover

Es sollte ein bisschen gerechter zugehen bei den Kosten für die Kinderbetreuung. Nach der alten Gebührenordnung der Stadt Hannover fanden sich 54 Prozent aller Familien in der Gruppe 7 wieder – und mussten damit den Höchstbeitrag für ihre Söhne und Töchter in Kita und Hort bezahlen. Dass dies so nicht bleiben konnte, war schnell klar – denn in der Realität verschwanden Facharbeiter und im Zweifel Einkommensmillionäre in einem großen Topf. Ein Beitrags-Brei, der bitter schmeckte.

Nun also gibt es ein neues Kosten-Konzept. Es ist – wie man heute so schön sagt – ausdifferenzierter. Doch tatsächlich trifft es auch hier eher die Normal- als die Besserverdiener. Sie sind es, die überproportional mehr bezahlen müssen. Die dritthöchste Stufe beginnt bereits bei einem Haushalts-Nettoeinkommen von 3501 Euro im Monat. Reichtümer häuft eine Familie damit ganz sicher nicht an. Spürbar mehr Gebühren müssen aber dennoch bezahlt werden.

Dass sich die Stadt bei ihren Berechnungen und Schätzungen verkalkuliert hat, hat für sie dieses Mal den positiven Effekt von 1,9 Millionen Euro Mehreinnahmen. Den betroffenen Eltern bleibt nur der Trost, dass damit Programme in der Kinderbetreuung gefördert werden, die es sonst nicht geben würde. Immerhin etwas.

Von Zoran Pantic