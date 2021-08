Hannover

„Die Kupplung langsam kommen lassen ...“ Die meisten Autofahrer werden sich an diesen Satz ihres Fahrlehrers erinnern. Damit soll bald Schluss ein. VW kündigt an, bald nur noch Automatikgetriebe zu bauen, andere Hersteller ziehen nach. Keine Überraschung: Die Branche setzt künftig auf Elektroantrieb – und der kann mit Handschaltung nichts anfangen.

Für den Kunden fällt somit eine Option weg – dafür bringt ihm die E-Offensive an anderer Stelle eine schier unübersehbare Auswahl: Beim Ladesäulennetz verlieren selbst versierte E-Auto-Fahrer den Überblick: Weil es allein in Deutschland unzählige Betreiber, Ladekarten und Vertragsmodelle gibt. Noch komplizierter wird es, wenn man mit dem Auto ins Ausland will.

Die Situation erinnert ans Tarifchaos auf dem Mobilfunkmarkt. Erst mit Abschaffung der Roaminggebühren wurde es zumindest innerhalb der EU endlich übersichtlich – und hat der Smartphone-Nutzung noch mal einen Schub gegeben. Warum es also diesmal nicht gleich besser machen? Wenn die Politik die Wende zur Elektromobilität wirklich will, muss sie jetzt Bedingungen schaffen, die Laden so einfach wie Tanken machen. Dazu gehört neben dem Ausbau der Infrastruktur eben auch ein Bezahlsystem, das wie ein gut konstruiertes Automatikgetriebe funktioniert.

Von harald thiel