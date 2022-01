Hannover

Es gibt Dinge, die man in dieser Pandemie besonders eindrucksvoll, nachdrücklich und auch schnell lernen kann – und muss. Zum Beispiel, dass man sich nicht zu früh freuen darf. Schon mehrfach hat dieses Coronavirus mit all seinen gemeinen Varianten alle guten und zum Teil auch berechtigten Hoffnungen über den Haufen geworfen. Natürlich ist es daher angebracht, sich rechtzeitig Gedanken zu machen, was man im schlimmsten Fall tun sollte. Etwa wenn die Zahlen an den Schulen durch die Decke gehen. Doch die Vehemenz, mit der diese Diskussion in einigen Kreisen geführt wurde, ist tatsächlich irritierend.

Kinder wurden lange als Treiber dieser Pandemie bezeichnet, was sie noch nie waren. Sie machen – auch das ist mittlerweile mehr als klar – auch nicht die Covid- und Intensivstationen voll. Schülerinnen und Schüler haben aber einen hohen Preis in dieser Pandemie bezahlt, die enormen sozialen und psychischen Folgen von Isolation und Schulschließungen sind bekannt.

Michael Bax, Leiter der Leonore-Goldschmidt-Schule, findet dazu deutliche Worte, wirft den Verbänden vor, nur ihr eigenes und nicht das Interesse der Kinder im Blick zu haben. Das mag hart klingen und überspitzt sein. Dennoch bleibt es wichtig, dass Schulleiter und Landesregierung weiter um den Präsenzunterricht kämpfen. So lange es geht. Vorzeitig die Flinte ins Korn zu werfen, ist keine Option. Auch das lehrt uns diese Pandemie.

Von Zoran Pantic