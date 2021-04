Hannover

Am Montag ist es so weit. Dann schreiben die ersten Schülerinnen und Schüler in Hannover, dem Umland und Niedersachsen ihre ersten Abiklausuren. Das Fach Geschichte ist dran. Seit Wochen werden Bücher gewälzt und Daten gepaukt. Gut für sie, dass der Tag der Prüfung nicht zufällig daher- kommt, nichts daran ist willkürlich. Der Termin steht lange schon fest.

Im zuständigen Ministerium herrscht dagegen ganz offenbar hektisches Durcheinander. Am Donnerstagmorgen mussten noch an einigen Schulen Testkits abgeholt werden, die ausdrücklich vor den großen Prüfungen verwendet werden sollten. Da ging Sicherheit noch vor. Nur Stunden später erreicht die Schulleitungen die Info, dass nun alles anders ist.

Die Pflicht zum Testen wurde keine zwei Arbeitstage vor der ersten Prüfung in einen Appell umgewandelt. Ganz plötzlich wurde das Haus von Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) offenbar von der Furcht erschüttert, dass ja der eine oder andere klagen könnte.

Und nun? Sind die Schulleitungen auf sich selbst gestellt – nicht zum ersten Mal. Sie müssen sich in kürzester Zeit überlegen, ob und wie sie getestete und nicht getestete Schüler trennen, wer sie beaufsichtigt, wie der Gesundheitsschutz gewährleistet werden soll, wie sie mit der Verunsicherung von Lehrkräften und Schülern umgehen sollen. Müsste man dafür eine Note vergeben, dürfte der Minister Tonne seinen Abschluss nicht schaffen.

Von Zoran Pantic