Hannover

Die neue Verordnung steht und zumindest für die erste Warnstufe sind die Verhaltensweisen klar. Doch was passiert, wenn die Situation wie in anderen Ländern eskaliert und die Zahlen noch deutlicher steigen? Welche Regeln müssen die Menschen befolgen, wenn Warnstufe zwei oder drei gelten?

Bisher ist das unklar, die Landesregierung will die Situation weiter beobachten. Wirklich transparent ist das nicht. Denn, wenn wir uns erst mal im exponentiellen Wachstum befinden, kann die Zahl der Neuinfizierten ganz schnell explodieren. Es wird erneut abgewartet, statt die Regeln von Anfang an zu definieren und zu kommunizieren. So vergibt die Landesregierung die Chance, vor die Lage zu kommen – wie so oft in den vergangenen eineinhalb Jahren.

Die Landesregierung hat wohl doch schon Pläne

Oder vielleicht auch nicht – weil sie schon längst Pläne hat, sie aber öffentlich noch nicht kommuniziert. Kurzzeitig konnte man am Mittwoch nämlich auf der Internetseite der Landesregierung lesen, was bei Warnstufe zwei und drei gilt: Die 2-G-Regel oder gar die Notbremse. Offenbar ein Fehler, denn diese Infos sollten noch nicht scharfgestellt werden.

Vielleicht auch, weil die Regeln noch nicht näher definiert sind. Aber das müsste gar kein Problem sein: Denn eine öffentliche Debatte im Landtag täte der Verordnung nach den Fehlern der Vergangenheit endlich mal gut.

Von Mandy Sarti