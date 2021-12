Hannover

Ein Nazi-Fackelträgeraufmarsch vor dem Wohnhaus der sächsischen Gesundheitsministerin, Demos von Rechtsradikalen in Sachsen, Hamburg, Hessen und Hannover gegen Corona-Schutzmaßnahmen – die Rechtsextremen stellen sich immer unverblümter an die Spitze der Pandemie-Verlängerer. Dass nun gerade Nazis vor einer vermeintlichen Diktatur warnen, kann eigentlich nur jene überzeugen, die ohnehin in einer geistigen Parallelgesellschaft leben.

Nun gehören Einschüchterungsversuche und das In-die-Länge-Ziehen von Krisensituationen zum Repertoire der rechtsradikalen Wutbürger. Doch so langsam richtet sich die Wut der Mehrheitsbevölkerung gegen sie.

In diesen Tagen wird deutlich, dass die Zeichen auf Solidarität und Gemeinschaftssinn stehen, um die Corona-Krise zu überwinden. Spaltungsversuche auch der brutalen Art mögen bei der braunen Basis und bei fehlgeleiteten Impfverweigerern ankommen, aber das überwältigende Gros der Deutschen will endlich raus aus der Krise. Die Möglichkeiten sind vorhanden, wer sie nicht nutzt, den trifft der Zorn der (noch) Vernünftigen.

Auch wenn sich die Politik in Berlin und anderswo nicht mit Ruhm bekleckert hat, ist den meisten klar, dass der Ausweg nur über die Impfstraßen führt. Um auch jene zu schützen, die nun wirklich nicht geimpft werden können.

Von Petra Rückerl