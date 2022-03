Hannover

Sie ist die etwas andere Jahresrückschau, erzählt eine Menge über ihre Zeit: Die jüngste Kriminalstatistik von Hannover ist vor allem ein Abbild des Zu-Hause-Bleibens. Mit weniger Einbrüchen, Ladendiebstählen, Schwarzfahrern. Es steckt aber leider auch noch eine andere Geschichte in dem Zahlenwerk: Die einer zunehmend enthemmten Gesellschaft.

589 Mal wurde 2021 ein Messer gegen einen anderen Menschen eingesetzt, ein inakzeptabler Rekordwert, der eben auch durch die Wucht seiner Einzelfälle verstört. Es geht ja auch weiter: Vor zwei Wochen wurde ein Mädchen im Vahrenwalder Park niedergestochen, vor wenigen Tagen gab es eine Tat auf einem Spielplatz in Linden – mitten am Tag.

Es mag ungerecht sein, dass Taten wie diese die guten Nachrichten in der Kriminalstatistik überlagern. So gab es noch nie so wenige Straftaten seit Beginn der Aufzeichnung 1988. Aber die enthemmte Gewalt, die vielen Angriffe gegen Polizisten – auch dies eine Begleiterscheinung der Pandemie – verbieten allzu viel Selbstzufriedenheit.

Gute Polizeiarbeit ist auch in Zukunft wichtig

Wie sicher ist Hannover also nun wirklich? Eine einfache Antwort darauf liefert auch die Statistik nicht, zumal sich die Angst nicht immer um die Fakten schert. Aber darin dürften sich die meisten einig sein: Ohne gute Polizeiarbeit wird es auch in Zukunft nicht gehen.