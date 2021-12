Hannover

Was für ein Horrorvorwurf: Eine Zwölfjährige wird offenbar mehrfach vergewaltigt – und die Mutter lässt es gewähren, sie sitzt einen Raum weiter und greift nicht ein. Ein weiterer unfassbarer Fall in einer Reihe des Schreckens.

Die Liste ist so lang, viel zu lang. Missbrauch bei der Kirche, auf einem Campingplatz in Lügde, im Internet, zu Hause. Dort werden Untersuchungen zufolge Kinder am häufigsten missbraucht – von Familienangehörigen oder von guten Bekannten. Und zwangsläufig muss man sich fragen, auch im Fall der Zwölfjährigen: Kann es wirklich sein, dass niemand etwas mitbekommt? Niemand von den Freunden, aus der Familie, bei der Behörde, in der Schule? Das ist kaum vorstellbar. Aber Warnzeichen werden zu häufig ignoriert. Wer aber schweigt, macht sich zu einem Mittäter!

Dann gibt es auch noch die Politik. Es gibt einen Nationalen Rat gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Der redet und fordert viel. Was gut ist. Nur muss auch mehr gehandelt werden. Es muss mehr Anlaufstellen für die Opfer geben. Sie müssen das Gefühl bekommen, sie können sich jemanden öffnen, in der Schule zum Beispiel. Wo man die Kinder ernst nimmt, wo jedem Verdacht sofort nachgegangen wird. Alles für ein Ziel: Deutschland muss seine Kinder viel besser schützen.

Von Christian Lomoth