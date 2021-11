Hannover

Vielleicht war es einfach zu spät für eine Absage. Vielleicht wurde schon zu viel geplant, gehofft und letztlich auch aufgebaut, als dass jemand zu sagen wagte: Es ist nicht die Zeit für einen Weihnachtsmarkt.

Vielleicht war es aber auch nur Trotz. Weil ab sofort jede Absage auf das Konto von Impfverweigerern geht, die die Intensivstationen füllen und Ärzte zur Verzweiflung bringen. Das ist der Unterschied zu 2020: Was damals unabänderlich war, ist heute das Ergebnis bewusster Entscheidungen. Und der Traum der Geimpften auf eine Rückkehr ins normale Leben zerplatzt. Diese Phase der Pandemie dürfte wohl noch sehr hässlich werden.

Dass seit Montag in Hannovers Altstadt und auf der Lister Meile so getan wird, als sei die Welt halbwegs in Ordnung, lenkt da auch ein bisschen ab in den tiefen Gräben, in denen wir stecken. Bei aller epidemiologischer Skepsis: Das ist auch nicht ganz unwichtig. Und scheint vor dem Hintergrund, dass Konzertsäle, Fußballstadien und Schwimmbäder ebenso geöffnet sind, ja auch gar nicht mehr so unlogisch.

Und es wird wohl nicht schaden, ein paar schöne Erinnerungen an Glühwein mit Freunden anzusammeln. Denn dass uns der Trotz allein durch die nächsten Monate bringt, ist mehr als unwahrscheinlich. Die Deutsche Messe zeigt, wohin der Weg geht: Die große Domotex im Januar ist schon abgesagt.

Von Fabian Mast