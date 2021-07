Hannover

Man stelle sich vor, Hannover wäre Kulturhauptstadt geworden: Über Wochen hätte eine „mobile Agora“ an verschiedensten Stellen den Cityring bespielt und ihn für den Autoverkehr gesperrt. Was wäre das für ein Aufschrei gewesen!

Laut genug wurde es schon in den vergangenen Tagen, seit vor einer Woche die Raschplatzhochstraße für das Stadtlabor des Festivals Theaterformen für Autos gesperrt wurde. Besonders echauffierte sich die CDU in Land, Stadt und Bezirk und schimpfte auf die Theaterformen, die Stadtverwaltung und den grünen OB. Dabei ignorierte sie geflissentlich, dass das Festival eine Veranstaltung des Staatstheaters ist – und somit des Landes – und der zuständige Minister für Wissenschaft und Kultur ein Parteifreund. Der besuchte die Eröffnung des Stadtlabors ebenso wenig, wie er je eine Premiere in Schauspielhaus oder Oper sah. Damit verfestigt sich ein Eindruck, den bereits der Umgang mit der Kultur im Lockdown erweckte: Sie interessiert nur, wenn sie nervt, inhaltlich aber auch dann nicht.

Dabei nervt Kultur nicht nur. Sie ist auch immer eine Einladung zum Dialog und zur Horizonterweiterung, selten so augenfällig wie auf der Hochstraße. Wenn es dieses umstrittene Stadtlabor schon gibt, kann man es ruhig einmal besuchen. Es lohnt sich. Man könnte glatt auf Ideen kommen.

Von Stefan Gohlisch