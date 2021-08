Hannover

Der Countdown läuft unerbittlich. Die unbeschwerten Sommerferien sind so gut wie vorbei, ein nächstes Schuljahr unter Pandemie-Bedingungen sehen viele mit sorgenvoller Miene kommen. Vorfreude auf das, was da auf Schüler, Eltern, Lehrerinnen zukommt, sieht anders aus. Nur die Politik – und zwar auf allen Ebenen – scheint noch entspannt zu sein. Wie sonst soll man sich erklären, dass Hannovers Stadtverwaltung und die Landesregierung noch so viel Zeit und Muße finden, um sich gegenseitig in bester Winkeladvokaten-Manier öffentlich vorzuführen.

Das Land knüpft die Förderung der Anlagen an Räume, die nur unzureichend gelüftet werden können. Die Stadt baut wieder Drehkippsperren in die Fenster ein, um die Kriterien zu erfüllen. Richtig wäre, wenn nach 18 Monaten durchwachsener Bildungspolitik weniger gegeizt und mehr gemeinsam statt gegeneinander agiert würde. Die Kinder hätten an dieser Stelle mehr Ernsthaftigkeit verdient.

Stattdessen müssen sie wohl hoffen, dass am Ende alles gut geht – und die Schule nicht wieder zuerst geschlossen und zuletzt geöffnet wird. Und Humor brauchen sie auch, wenn sie von den Ansagen aus dem Kultusministerium erfahren. Dass bei steigender Inzidenz mehr Unterricht ins Freie verlagert werden soll, kommentiert eine Lehrerin gegenüber der NP so: „Was müssen die im Ministerium gelacht haben, als die uns das geschrieben haben.“ Was soll man dazu auch noch Anderes sagen.

Von Zoran Pantic