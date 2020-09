Hannover

Die Gesetze des Marktes sind manchmal wirklich säuisch: Weil sich ein infiziertes Wildschwein über die polnisch-deutsche Grenze verirrt hat, ist nun eine ganze Branche landesweit in Aufruhr. Vor allem in Niedersachsen, dem Schweinland Nummer eins in Deutschland. Denn die Preise sinken – obwohl es hier keinen Fall von Schweinepest gibt.

Nein, fair ist das nicht, das ist der Weltmarkt. Weil die Hoffnung, dass China als größter Abnehmer für deutsches Schweinefleisch außerhalb der EU die Treue hält, nur sehr kurz währte. Die Asiaten verhängten einen Importstopp, weil Deutschland nun als Seuchengebiet hält. Die Regierung soll es nun richten und den Chinesen überzeugen, dass unser Fleisch immer noch so gut ist wie vorher – man sollte da nicht zu optimistisch sein.

Zumal sich das Virus auch nicht aufhalten lässt. Es hat überraschend lange gedauert, bis es in Deutschland angekommen ist, aber es wird auch nicht so einfach verschwinden. Die Aussichten für die Geschäfte der Massentierhaltung sind trübe, der Preiskampf wird noch gnadenloser.

Erst die Skandale rund um Tönnies, Corona, nun die Schweinepest: Viele Landwirte brauchen Hilfe, keine Frage. Aber die Schweinebranche wird langfristig umdenken müssen. Bessere Qualität, mehr Ökologie, unabhängiger vom Weltmarkt – das müssen die Ziele sein.

