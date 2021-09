Hannover

Vom Großraumentdeckertag zum Kulturevent Zinnober, vom fröhlichen Holi-Festival zum Swinging Hannover: Wie schön, dass wieder etwas geht. Manche stürzten sich geradezu auf die Kunst- und Kreativveranstaltungen, was beweist, dass nicht jeder Hunger mit Essen und Trinken zu stillen ist. Doch Hand aufs Herz: Welche Normalität kann es in diesen Zeiten geben?

Die alte bestimmt nicht. Dafür leisten wir uns in Deutschland zu viele Impfverweigerer und Impffaule, während es in der übrigen Pandemie-Welt nicht einmal genug Vakzin für die Menschen gibt, die es wollen. Das Virus kann fröhlich weitermutieren. Also sollten wir unsere bewährten AHA- und neu hinzugekommenen G-Regeln noch eine Weile behalten.

Wenn Corona irgendwann überwunden ist, können wir dennoch nicht zurück zur sogenannten Normalität. Egal, was die Wahlkämpfer erzählen. Denn die Klimakrise bleibt. Viele haben in der Pandemie eine Genügsamkeit entdeckt – und sie schätzen gelernt. Mit einer gewissen Genügsamkeit werden wir auch der Klimakrise begegnen müssen, der ökologische Fußabdruck jedes Einzelnen muss sich verringern.

Entdeckertag, Holi, Swinging Hannover oder Zinnober sind ja glücklicherweise unbeleckt davon. Die kann man auch ohne großen C02-Ausstoß genießen.

Von Petra Rückerl