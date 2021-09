Hannover

Es ist eine juristische Sensation – schließlich hebelt dieses Gesetz einen Grundsatz aus, den schon die alten Römer in ihrem Rechtssystem angewandt hatten. Lateinisch heißt das „ne bis in idem“ und besagt, dass niemand wegen derselben Tat zweimal verurteilt werden darf. Das bringt Rechtssicherheit, und die ist seit 1949 ein wichtiger Teil des deutschen Grundgesetzes.

Das wird auch so bleiben – es sei denn, man hat einen Menschen ermordet und wurde nicht dafür bestraft. Dann sorgt das neue Gesetz dafür, dass sich der Täter nie sicher fühlen kann, auch wenn er schon freigesprochen wurde. Was gut für das Gerechtigkeitsgefühl der Allgemeinheit ist.

Es ist schade, dass die Politiker diese Entscheidung so rasant an der Bevölkerung vorbei beschlossen haben. Im Bundestag wurde mitten in der Nacht abgestimmt, der Bundestag hat es mal eben durchgewunken. Man hätte den Menschen erklären sollen, warum das Gesetz für Morde angewandt werden kann, aber nicht bei Vergewaltigungen oder Erpressungen.

Man hätte auch das Für und Wider ausführlicher diskutieren können – das werden sicher die Richter vom Bundesverfassungsgericht übernehmen. Dann wissen die Angehörigen der Opfer wie eben Hans von Möhlmann, ob auch sie sich auf die Rechtssicherheit verlassen können. Schön wäre es.

Von Christian Lomoth