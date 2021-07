Hannover

Noch weiß niemand, warum der Obdachlose auf einer Parkbank an der Eilenriede so qualvoll sterben musste, wer ihn erstochen hat und was die Motive für diese Tat sind. War es Hasskriminalität? War es eine Auseinandersetzung im Milieu? Die Polizei wird früher oder später Antworten auf diese Fragen finden.

Klar ist jedoch, dass sich die Situation auf den Straßen Hannovers massiv verschlechtert hat, dass sich solche oder so ähnliche Szenen immer wieder hier abspielen. Insbesondere auf den Problemplätzen rund um den Hauptbahnhof. Raschplatz, Andreas-Hermes-Platz und Weißekreuzplatz – hier findet man Obdachlose, Abhängige, Verzweiflung, Suff und Sucht. Die Stadt wurde in der Vergangenheit massiv kritisiert, weil das Management der Problemlage nicht gut war.

Die Verwaltung antwortet nun mit einem umfassenden Fünf-Punkte-Plan. Mehr Kontrollen, mehr Hilfe, eine Entzerrung von Obdachlosen-, Trinker- und Drogenszene, städtebauliche Veränderungen. Selbst die kontrollierte Abgabe von Crack ist ein Thema, das die Stadt ernsthaft angehen will. Hannover traut sich auf diesem Weg die Vorreiterrolle zu – bundesweit wäre dies nämlich das erste Projekt dieser Art. Eine solche Entscheidung trifft man nicht ohne Mut und ohne die Überzeugung, das Richtige zu tun. Das allein verdient Respekt. Was nun noch fehlt ist Tempo. Der Ball liegt nun bei der Politik.

Von Zoran Pantic