Chaos auf den Autobahnen, Hauptverkehrsstraßen voller Schnee, gestrandete Passagiere am Bahnhof – ja, damit rechnet man ja schon, wenn überraschenderweise der Winter in Deutschland ausbricht. Aber dass die Straßenbahnen dann plötzlich überhaupt nicht mehr fahren, obwohl es gar nicht mehr so heftig schneit, das ist dann doch ein Hannover-exklusives Problem. Und ein großes Ärgernis für die Menschen, die auf die Üstra angewiesen sind. Oder für die, die bei dem Extremwetter sinnvoll handeln und lieber das Auto stehen lassen wollen.

An mehr als 50 Stellen im zugegebenermaßen großen Netz gibt es Schwierigkeiten. Zu viel Schnee, defekte Weichen – und sich erhebende Bodenplatten, die das Fahren der Bahnen unmöglich machen.

Das klingt nach einem tiefer gehenden Problem, das offenbar in weiten Teilen der Stadt auftritt und unangenehme Folgen haben kann. Das muss die Üstra schnell klären.

Können nicht wenigstens die wichtigsten Linien fahren?

Aber man fragt sich schon: Müssen wirklich alle Bahnen still stehen, sind nicht wenigstens die unterirdischen Strecken befahrbar? Ein kompletter Schienenersatzverkehr ist nicht möglich, klar. Aber können nicht Busse die wichtigsten Hauptstraßen abfahren? Das hat auch nichts mit dem Bevorzugen von einigen Linien zu tun – wichtig ist bei dem Wetter doch, dass so viel wie möglich fährt.

