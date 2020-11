Hannover

Joe Biden hat es also geschafft. Eine kollektive Erleichterung war zu spüren, als diese Nachricht am Wochenende um die Welt ging. Warum eigentlich? Wie kann es sein, dass die Tatsache, dass ein orangefarbener Mann das Weiße Haus verlassen muss, auch so vielen in Deutschland das Gefühl gibt, endlich durchatmen zu können?

Rund 6500 Kilometer liegen zwischen Hannover und Washington und doch gingen die Jubelbilder aus der US-Hauptstadt auch hier vielen Menschen ans Herz. Vielleicht, weil es zeigt, dass nichts in Stein gemeißelt ist. Auf Obama folgte Trump. Auf das Duo Trump/Pence folgt nun das Team Biden/ Harris.

Narzisstischer Präsident wird von einem älteren Herren abgelöst

Ein narzisstischer und frauenfeindlicher Präsident, der sich von Rassisten nicht distanziert und das Verbreiten von Behauptungen zur Regierungsform gemacht hat und sein streng religiöser Vize werden abgelöst durch einen vergleichsweise stillen, älteren Herren und eine schwarze Powerfrau mit Migrationshintergrund. Der Kontrast könnte kaum größer sein.

Das gibt Hoffnung – zumindest denjenigen, die es leid sind, dass auch hierzulande die politische Debatte zunehmend durch Hass, Schwarzseherei und rechtspopulistisches Verschwörungsgeschwafel vergiftet wird. Dass es auch bei uns immer häufiger reicht, laut zu sein, um Gehör zu finden. Seit Sonnabend gibt es aber eine neue Nachricht: Es lohnt sich, optimistisch zu bleiben.

Von Harald Thiel