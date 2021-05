Hannover

Ein einfaches Zurück in die alte Arbeitswelt wird es sicher nicht mehr geben. Corona verlangte äußerst spontane und maximal effiziente Lösungen, um die Gesundheit der Kollegen nicht zu gefährden und gleichzeitig den Betrieb aufrecht zu erhalten. Und während mobil am Küchentisch gearbeitet und parallel dazu die Kinderbetreuung geregelt wurde, entdeckten Arbeitgeber wie Arbeitnehmer die Vorteile fernab des Büros. Das Virus katalysierte die Transformation zu mehr Flexibilität. Das Wie hat sich von dem Wo gelöst.

Etwa ein Drittel aller Arbeitskräfte in Niedersachsen können laut Umfrage mobil arbeiten. Darin liegen Chance und Herausforderung zugleich. Die Arbeitsmodelle müssen grundlegend überarbeitet werden, das Homeoffice aber hat auch Grenzen. Serviceleistungen, interne Kommunikationen und kreative Gruppenprozesse gelingen deutlich erschwerter per Videocall als im echten Leben. Dafür gewinnt die Flexibilität, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird erleichtert. Alles Grundsätze, die nach vorne gerichtete Arbeitgeber längst verstanden und in Teilen auch umgesetzt haben.

Was deshalb nicht installiert werden darf: Bürokratische Schranken, die den längst laufenden Prozess verkomplizieren. Auch das ist eine Corona-Lehre. Abwarten, wie lange die Politik sich daran erinnern wird.

Von Carsten Bergmann