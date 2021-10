Hannover

Wir leben in einem freien Land. Wer den Boden der Verfassung nicht verlässt, kann im Prinzip denken, sagen und tun, was er will. Und das soll tunlichst auch so bleiben.

Wir zum Beispiel, schreiben und veröffentlichen diesen Kommentar, ohne dass uns jemand reinredet. Andere hingegen dürfen natürlich mehr Angst vor der Corona-Impfung haben als vor einer Infektion mit dem Virus – auch wenn der ganz überwältigende Teil der Wissenschaft sicher ist, dass es sich mit dem Risiko genau andersherum verhält.

Die Faktenlage müsste zur Impfung raten

Denn spät auftretende, jetzt noch unbekannte, Impfnebenwirkungen sind schlicht so gut wie ausgeschlossen. Wie gefährlich oder gar tödlich eine Covid-Erkrankung sein kann, ist dagegen klar definiert. Darüber hinaus drohen hier tatsächlich noch unklare unangenehme Langzeitfolgen – Stichwort: Long Covid.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Problem nur: Wer sich trotz dieser klaren Faktenlage nicht piksen lässt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Impfdurchbrüche sind statistisch gesehen immer noch eine Rarität – und selbst wenn: Vollständig Geimpfte müssen zehnmal seltener ins Krankenhaus, sterben 11-mal seltener an Covid. Eine falsche Risikoabwägung also auf dem Rücken vor allem unseres Gesundheitssystems und damit auch unserer Gesellschaft.

Lesen Sie auch Inzidenzen steigen: Corona-Lage in Niedersachsen verschlechtert sich

An anderer Stelle ist ganz klar, dass wir so etwas auch als freies Land nicht dulden – oder stellt noch irgendwer die Gurtpflicht in Frage? Vielleicht ist es an der Zeit, auch im konkreten Fall etwas strikter zu werden.

Von Sven Holle