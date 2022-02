Hannover

Bis der neue Pulli im Schrank hängt, ist es ein weiter Weg – der selten beim Hersteller beginnt, dessen Label im Kragen eingenäht ist. Gerade in der Textilndustrie sind die Lieferketten ebenso lang wie weltumspannend – und leider auch sehr unübersichtlich. Was dazu führt, dass vielen Verbrauchern gar nicht bewusst ist, wo und unter welchen Bedingungen das gekaufte Produkt entstanden ist.

Und so kommt es, dass sich immer noch zigtausende Arbeitssklaven jeden Tag krumm machen – während am anderen Ende der Welt auf ihrem Rücken Kasse gemacht wird. Weil es nicht unser Problem ist, was in den Herkunftsländern passiert.

Es darf keine Gewinne aus Kinderarbeit geben

Ein Lieferkettengesetz ist daher ein alternativloser Schritt: Große Unternehmen sollen keine Gewinne mehr mit Produkten machen, die mit Hilfe von Kinder- oder Zwangsarbeit hergestellt werden oder die Umwelt stark belasten. Man ist geneigt zu sagen, dass es eine Marktwirtschaft ohne solche Vorgaben in diesem Jahrtausend gar nicht mehr geben dürfte. Dass Deutschland bereits im vergangenen Jahr ein solches Gesetz auf den Weg gebracht ist, ist aller Ehren wert – wenn es denn nicht noch vor der Abstimmung im politischen Abstimmungsprozess verwässert worden wäre.

Hoffentlich blüht dem strengen EU-Vorschlag nicht ein ähnliches Schicksal. Denn es ist ein Gesetz, dass die Welt wirklich ein wenig besser machen würde.

Von harald thiel