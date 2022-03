Hannover

Die Zahlen stimmen positiv. Noch nie, so sagte es Innenminister Boris Pistorius (SPD), wurden in Niedersachsen weniger Straftaten gezählt als im vergangenen Jahr. Natürlich ist dies auch ein Verdienst der Polizistinnen und Polizisten in Hannover, Braunschweig, Peine oder Alfeld. Sie klären mehr Delikte auf als in früheren Jahren – und das ist schon die beste Abschreckung für Diebe, Drogendealer und Einbrecher. Doch leider ist die Geschichte damit noch nicht zu Ende.

Wie sind die Zahlen und Trends im Detail zu bewerten? Das ist derzeit schwer zu sagen, das weiß auch der Minister. Aus guten Gründen weist er darauf hin, dass die Rückgänge in vielen Deliktfeldern auch mit der Pandemie zusammenhängen. Mehr Homeoffice bedeutet eben weniger Gelegenheiten für Einbrecher.

Die verstärkte Isolation in den Corona-Jahren hat aber auch Probleme verstärkt. Männer, die ihre Frauen schlagen, Väter, die ihre Kinder misshandeln – gleich hinter den verschlossenen Türen kann man in die gesellschaftlichen Abgründe unserer Zeit blicken. Die schwer fassbare Zahl von häuslicher Gewalt in 24.000 Fällen ist dabei auch nur die halbe Wahrheit, denn gerade in der Pandemie dürfte die Dunkelziffer viel höher sein, sagen Experten. Höchste Zeit, um Hilfsangebote für die Opfer auszuweiten und anzupassen. Die Polizei alleine wird dieses Problem nicht lösen.