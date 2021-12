Hannover

Die Lage ist ernst. Sie zehrt an den Nerven – auch an denen von Stephan Weil (SPD). Der sonst so stabil wirkende Ministerpräsident macht sich Sorgen. Das sagt er öffentlich. Was ihn so unruhig macht, ist die Omikron-Variante. Droht da schon die nächste große Welle, die noch viel schlimmer werden könnte als alles, was wir bislang schon in dieser Pandemie erlebt haben? Weil will das verhindern – und grundsätzlich ehrt ihn das auch. Die Mittel im Kampf gegen Omikron sollten frühere Weihnachtsferien und eine Weihnachtsruhe sein.

Dabei weiß niemand wirklich, wie schlimm Omikron wirklich wird. Die neue Corona-Variante ist infektiöser – aber ist sie auch gefährlicher? Vielleicht sollten wir uns erst einmal auf das konzen­trieren, was wir wissen. Etwa, dass nicht Omikron, sondern Delta uns gerade die Intensivstationen voll macht, weshalb wir weiter im Rekordtempo boostern und Impflücken schließen sollten.

Und wir wissen vor allem auch, dass Kinder unter den Folgen bisheriger Schulschließungen enorm gelitten haben: Bildungslücken, Adipositas, Depressionen – sie haben bereits einen enormen Preis bezahlt, um die Älteren zu schützen, ohne in den allermeisten Fällen selbst gefährdet zu sein. Kann, darf man ihnen das erneut zumuten – auch wenn es tatsächlich nur ein paar Tage gewesen wären?

Gut, dass dies nicht passiert. Und an die Stelle einer knallharten Entscheidung ein guter Kompromiss tritt.

Von Zoran Pantic