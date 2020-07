Hannover

Die Modekette Sinn, bis 2009 mit dem Sinn-Leffers-Kaufhaus auch in Hannovers City präsent, hat zum dritten Mal in ihrer 170-jährigen Geschichte Insolvenz anmelden müssen. Viele Einzelhändler würden da ans Aufgeben denken und lamentieren: „Bringt doch alles nichts mehr.“ Nicht so Unternehmenschef Friedrich-Wilhelm Göbel. „Man kann stationären Modehandel in Innenstädten profitabel betreiben“, meint er. Und das werde Sinn auch in Zukunft zeigen.

Es braucht Mut und Zuversicht

Glück auf! Gerade in Corona-Zeiten braucht es Mut und Visionen. Natürlich, das lässt die Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer Niedersachsen befürchten, werden Unternehmen auf der Strecke bleiben. Vielfach sind es die, bei deren Chefs die Umsätze im selben Maße abgerutscht sind wie die Zuversicht auf Wandel.

Doch genau im Wandel liegt die Chance. Als Investor kann man etwa ein Kaufhaus mit Miet-Mondpreisen auspressen wie eine Zitrone – oder Geld in die Hand nehmen, Sanierungsstau beenden und eine Warenwelt schaffen, die wieder Lust aufs Shoppen macht. Mischnutzung scheint das Konzept der Zukunft – also weniger Einzelhandelsfläche, dafür Kitas, Büros, Arztpraxen, Wohnen.

Hannover kann gegen Online-Handel punkten

Jede Wette, dass Hannovers City mit neuer Aufenthalts- und Erlebnisqualität dem Online-Handel viel entgegenzusetzen hat. Nur dort zu kaufen, ist auf Dauer wirklich öde!

Von Vera König