Hannover

Die einzige Möglichkeit, Menschen, die bisher skeptisch oder gar mit Ablehnung die Impfkampagne begleitet haben, zu erreichen, ist kontinuierliche Überzeugungsarbeit. Dabei muss Vertrauen in die handelnden Personen aufgebaut werden. Und mehr noch in den Wirkstoff, der verabreicht werden soll. Das ist in Hannover leider wieder gehörig schief gegangen und beschädigt massiv die Bemühungen im Kampf gegen das Coronavirus.

Die Impfpanne am Zoo, bei der 21 besonders schutzbedürftige Kinder das falsche Vakzin gespritzt bekamen, war vor wenigen Wochen in der Außenwirkung der Worst Case – also der schlimmstmögliche Fall. Heute wissen wir: Es geht noch schlimmer. Über 3000 Impfwillige bekamen einen Wirkstoff verabreicht, mit dem nicht sachgerecht umgegangen wurde. Und das in der gesamten Region. Gesundheitliche Nebenwirkungen sind nicht zu befürchten, gleichwohl dürfte der Impfschutz deutlich eingeschränkt sein.

Darum geht es aber nicht. Zwei massive Impfdesaster lassen die Zweifel am System immer stärker wachsen. Und damit die Frage: Ist die Region in dieser fehleranfälligen Struktur ausreichend gut aufgestellt? Klares Nein. Regionspräsident Steffen Krach muss nun Antworten auf die erste Krise seiner recht jungen Amtszeit geben. So, wie es aktuell ist, kann es jedenfalls nicht bleiben.

Von Carsten Bergmann