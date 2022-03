Hannover

Es sind Geschichten, die Mut machen. Eine Welle der Hilfsbereitschaft rollt durchs Land. Angesichts der erschreckenden Nachrichten aus der Ukraine bieten viele Menschen ihre Unterstützung an. Und es wird angepackt. In Windeseile bereiten sich Kommunen vor, Ukrainern eine Unterkunft zu bereiten. Hannoveraner organisieren Busse und holen Flüchtlinge an der Grenze ab. Es wird gespendet und eine Feuerwehrwache frei geräumt, 96 nutzt das heutige Pokalspiel für eine Hilfsaktion.

Es gibt wohl kaum jemanden in dieser Stadt, dem das Schicksal der Menschen in Kiew und allen anderen unter Beschuss stehenden Regionen nicht nahe geht. „Wir werden alle aufnehmen“, hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock im Namen der Europäer gesagt und dafür auch in Deutschland viel Applaus bekommen.

2015 hielt die Willkommenskultur nicht lange an

Applaus? Da war doch was. Es ist gerade mal sieben Jahre her, da hatte sich unser Land an sich selbst berauscht. An Bahnhöfen applaudierten Menschen den vor IS-Terror und Bürgerkrieg Geflüchteten. Die damalige Kanzlerin Angela Merkel prägte den Satz „Wir schaffen das“, und die Welt staunte über die deutsche Willkommenskultur. Doch wie wir heute wissen, war es damit bald wieder vorbei.

Und heute? Wird die Hilfsbereitschaft anhalten, wenn immer mehr Menschen kommen – und wenn sie nicht nach ein paar Wochen zurück können? Es wird sich nun zeigen, ob wir seit 2015 dazu gelernt haben. Zum Beispiel, dass Hilfsbereitschaft mehr ist als ein flüchtiger Applaus und schnell dahin gesagte Sätze nicht reichen – es muss auch Konzepte geben.

Heutzutage dreht sich viel um Nachhaltigkeit. Beweisen wir, wie wichtig uns diese auch beim Thema Mitmenschlichkeit ist.

Von Harald Thiel