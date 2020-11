Hannover

Die Corona-Krise hat viele Verlierer. Aber die momentane Situation der Einzelhändler, insbesondere in der Innenstadt, ist schon außerordentlich tragisch. Was nützt es, nicht in den Lockdown zu müssen, wenn kaum ein Kunde kommt? Schlimmer noch: Weil die Behörden keine Schließung angeordnet haben, gibt es keine Entschädigungen.

Warum von offizieller Seite offenbar niemand intensiver darüber nachgedacht hat, dass das konsequente Reduzieren von Kontakten auch Konsequenzen für die Fußgängerzonen hat, wird wohl eines der vielen Rätsel dieser Pandemiepolitik bleiben. Fest steht: In den Geschäften herrscht Tristesse statt Vorweihnachtstrubel.

Aber auch wenn wir alle eigene Sorgen haben, muss man die Händler mit ihren nicht zwingend alleinlassen. Der neue Wintermantel oder das Weihnachtsgeschenk für Oma wird ja trotz Virus noch gebraucht. Und da lohnt sich nun mehr denn je die Frage: Muss ich das wirklich beim großen Internetversand bestellen? Auch viele lokale Händler haben mittlerweile bequeme Lieferkonzepte oder bieten kontaktlose Abholung an. Übersichtlich zusammengefasst zum Beispiel im Netz auf der Plattform „Gemeinsam für Hannover“.

Auch in diesem Fall ist die Krise in gewisser Weise nur Katalysator: Eine attraktive Innenstadt gibt es nicht umsonst, es muss auch jeder Einzelne etwas investieren.

Von Sven Holle