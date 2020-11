Hannover

„Gesundheit ist Privatsache“, hatte einer der Teilnehmerinnen der Querdenker-Demo in Hannover auf eine Papptafel gemalt. Gehts noch? Ein Virus ist das krasse Gegenteil von privat – wenn es anders wäre, hätten wir die ganzen Probleme nicht. Weil es um unser aller Gesundheit geht, ist diese eben keine Privatsache.

Natürlich war es auch am Sonnabend nur eine kleine Minderheit, die sich da mit putzigen Kostümen und nicht zu Ende gedachten Parolen auf dem Opernplatz Gehör verschaffte. Die große Mehrheit, das zeigen die Umfragen seit Wochen, steht hinter den Corona-Maßnahmen – auch wenn diese noch so große Entbehrungen und Einbußen bedeuten und auch nicht alle immer nachvollziehbar sind.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Was also tun? Ignorieren und warten bis sich die Aluhüte und Wirrdenker wieder in ihren Höhlen verkriechen? So einfach ist es leider nicht. Weil einige durch ihr Verhalten das Infektionsrisiko weiter verschärfen, die Gesundheit anderer gefährden und sich auch nicht zu schade sind, Rechtsextremen und Demokratiefeinden eine Plattform zu bieten.

Proteste: Erklären und erläutern ist richtig

„Erklären, erläutern und das Gespräch suchen“, sagt Gesundheitsminister Jens Spahn, sei das Rezept, mit den Protesten umzugehen. Recht hat er. Weil die Gräben, die gerade entstehen, sich nicht einfach mit einem Impfstoff wieder zuschütten lassen werden.

Lesen Sie auch

Von Harald Thiel