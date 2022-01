Hannover

Jeder Trend braucht einen Namen – sonst bleibt er einfach nur eine Idee, die irgendwann wieder verschwindet. Insofern haben die Erfinder des „Veganuary“ schon mal einen wichtigen Schritt gemacht, als sie mit dem prägnanten Kunstnamen den ersten Monat des Jahres zum Mittelpunkt ihrer Kampagne machten: einfach mal auf Tierprodukte verzichten, probehalber.

Das Ziel, den Fleischkonsum runterzufahren, ist sicherlich nicht der schlechteste Vorsatz zum Jahresstart. Gesundheit, Tierwohl und Massentierhaltung gehen uns schließlich alle an. Dennoch muss nicht jeder Vegetarier oder sogar Veganer werden – man macht die Welt auch etwas besser, wenn man weiter in ein Steak beißt, sich aber Gedanken macht, wann, wo und wie oft man dies tut. Insofern ist der „Veganuary“ eine gute Idee: Man kann es ausprobieren – und wenn man am Ende seine Gewohnheiten nur ein bisschen ändert, ist auch was erreicht.

Auch die unzähligen Burger-Bräter in dieser Stadt haben diesen Trend erkannt. Fast jeder bietet mittlerweile mindestens eine fleischlose Variante an. Warum? Weil es schmeckt und sich offenbar auch verkauft. Und so demonstrieren sie, dass es nicht immer „entweder oder“ heißen muss. Fleisch oder Gemüse braucht keine Gewissensfrage zu sein. Mit Toleranz und Weitsicht geht auch beides.

Von Harald Thiel