Natürlich kann man jetzt entsetzt sein über das Feuer in Moria, dem Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos. Fast 13.000 Menschen vegetierten dort vor sich hin und verloren nun auch den kläglichen Rest, der ihnen geblieben war. Zahlreiche Politiker äußerten also ihre Abscheu über die Zustände dort, und nun müsse man doch nun wirklich mal die Flüchtlinge auf die EU-Länder verteilen.

Sowas nennt man wohl Krokodilstränen. Denn die Sache ist: Das Drama ist schon lange im Gange, und es steckt auch Strategie dahinter. „ Europas Abschottungspolitik ist kein Versehen, sondern politisches Kalkül“, fassten die Retter von Sea Watch auf Twitter trefflich zusammen.

Europa will unmissverständliche Signale an Flüchtlinge senden

Die Bilder vom überfüllten Lager, die Berichte über die Gewalt und die Perspektivlosigkeit senden unmissverständliche Signale, sie schrecken ab. Und das ist offenbar das einzige, worauf sich Europa in der Flüchtlingspolitik einigen kann – was für ein Ergebnis fünf Jahre nach dem Krisensommer.

Europas Asylpolitik liegt in Schutt und Asche

Einmal mehr liegt nun die trostlose Kraftlosigkeit Brüssels offen, ein bräsiges sich-Heraushalten. Aus dem Konflikt in Syrien, aus dem Menschenhandel in Libyen und aus den Flüchtlingslagern in Griechenland.

Das Feuer in Moria, ein großes Symbol: Die Asylpolitik Europas liegt in Schutt und Asche.

Von Fabian Mast