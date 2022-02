Hannover

2018 hat eine vom Rat eingesetzte Kommission ihr Abschlussgutachten zur NS-Belastung von Namensgebern hannoverscher Straßen vorgelegt. Sie hat gründliche Arbeit geleistet, empfahl am Ende nach der Durchforstung der Biografien von 600 Personen die Umbenennung von 18 Straßen.

Zurecht kritisiert Beiratsmitglied Michael Fürst, zugleich der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Hannover, dass viele Bezirksräte „nicht sorgfältig“ mit den Ergebnissen umgegangen seien.

Wer die Diskussionen in den Bezirken aufmerksam verfolgt hat, muss zu dem Schluss kommen, dass es oft weniger inhaltlich um die Tiefe der Verstrickung der NS-belasteten Namensgeber und um die Frage ging, ob diese würdig sind, mit einer Straße geehrt zu werden, sondern darum, eine unbequeme Entscheidung zu verschleppen oder im Sande verlaufen zu lassen.

Nicht zwangsläufig muss am Ende der Diskussion als Ergebnis die Umbenennung der Straße stehen. In einigen Bezirken ist es bisher jedoch nicht einmal gelungen, ein erklärendes Legendenschild durchzusetzen, wo Straßen den Namen von Personen tragen, in deren Verantwortung Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge gefoltert und zu Tode gequält wurden. Das ist peinlich – und sollte nicht der Schlusspunkt der Auseinandersetzung sein.

Von Christian Bohnenkamp