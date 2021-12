Hannover

„Es braucht mehr!“ Niedersachsens Diakoniechef macht sich eindringlich stark für soziale Berufe. Der Zeitpunkt ist sicher gut gewählt, haben doch gerade in der Weihnachtszeit viele für diese Themen ein offenes Ohr, vielleicht insbesondere die Mitglieder einer neuen Bundesregierung. Aber in Wahrheit ist es eine Schande, dass es solcher Mahnungen und Kampagnen überhaupt immer noch bedarf.

Denn eigentlich sollte doch jedem, und vor allem jedem Politiker, klar sein, wie wichtig und wertvoll Krankenpfleger, Altenpflegerinnen, Sozialarbeiter, Erzieher und Erzieherinnen etc. für uns alle sind. Und dass sich diese Jobs nicht selbst finanzieren oder gar gewinnorientiert betrieben werden können – und dies ob ihrer Bedeutung auch gar nicht müssen.

Lesen Sie auch Diakonie-Chef fordert Kampagne für soziale Berufe

Langfristige Umgestaltung des ganzen Systems nötig

Es ist längst an der Zeit, ernsthaft Geld in die Hand zu nehmen. Nicht für eher symbolhafte Einmalzahlungen sondern für eine langfristige und grundlegende Umgestaltung des ganzen Systems. Bessere Bezahlung, mehr Stellen, weniger Schichtdienstbelastung. Am Ende wird sich diese Investition nämlich auszahlen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer daran immer noch zweifelt, dem sei ganz schlicht der Blick in den Duden empfohlen: sozial – dem Gemeinwohl, der Allgemeinheit dienend; die menschlichen Beziehungen in der Gemeinschaft regelnd und fördernd und den Schwächeren schützend.

Von Sven Holle