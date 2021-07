Hannover

Morgen gibt es sie – die Zeugnisse. Mit Noten ist kaum zu beschreiben, was Schülerinnen und Schüler, Eltern und viele Lehrkräfte in diesem Corona-Jahr geleistet haben: Das Kinderzimmer wurde zum Klassenzimmer, Eltern zu Hilfslehrern, Lehrkräfte zu Managern diverser Unterrichtsmodelle.

Obwohl so vieles neu, anders, verwirrend und bedrohlich war, wurde eines locker ins Ziel gerettet: die Noten. Richtig so, sagt Bildungsforscherin Mareike Kunter, denn Zensuren würden Leistungen honorieren, Schüler im besten Fall motivieren.

Also gut: Was haben die Schülerinnen und Schüler nun geleistet? Sie kämpften sich durch das Homeschooling, haben Dinge gelernt, die nicht im Lehrplan stehen, haben durch ihren Verzicht auf so vieles der Gesellschaft einen gigantischen Dienst erwiesen. Gelitten haben die allermeisten darunter, manche sogar sehr. Wir Erwachsenen sollten auf die Kinder und Jugendlichen stolz sein – sie haben sich eine Eins verdient! Und die Politik? Verzichten wir auf eine Note für den Kultusminister, versuchen wir es anders.

Laut Expertin Kunter gibt es drei Fragen für gutes Feedback: „Wo stehst Du? Wo soll es hingehen? Und wie kommst du dahin?“ Wir konzentrieren uns auf die Frage nach dem Ziel? Das kann nur ein gutes Konzept sein. Für Unterricht, der alle auch unter Pandemiebedingungen mitnimmt, jedem eine Chance gibt – auch im Homeschooling. Wie wir das schaffen? Das ist die Hausaufgabe der Politik.

Von Britta Lüers