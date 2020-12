Hannover

Bald gehört 2020 der Vergangenheit an. Doch kurz vor Schluss entlässt und dieses Corona-Jahr zumindest noch mit einem wohligen Gefühl in die Zukunft. Man könnte es mit dem Wort „Hoffnung“ umschreiben, was da in uns hochkommt. Die Sehnsucht nach Normalität und der Wunsch nach dem Ende der Pandemie erscheinen zumindest wieder realistische Ziele zu sein.

Doch es sind alles zarte Pflänzchen, die da gedeihen. Was, wenn sich zu wenige impfen lassen? Das ist wohl die größte Angst, die derzeit umgeht. Denn dann rücken die Ziele, die greifbar nahe schienen, wieder in weite Ferne. Ist es da nicht nur legitim, wenn man über Privilegien nachdenkt für diejenigen, die sich zur eigenen Sicherheit und zum Wohle der Allgemeinheit impfen lassen? Die Fernreise, der Zutritt zum Konzert, der Abend mit Freunden im Restaurant – soll das zukünftig nur mit Impfpass gehen?

Tatsächlich kommt die Diskussion verfrüht, denn noch wissen wir gar nicht, wie sich die Impfbereitschaft entwickeln wird. Und in der wirklichen Welt sind viele der Ideen, die da umhergeistern, auch nicht kontrollierbar. Ministerpräsident Stephan Weil hat Recht, wenn er vor Phantomdiskussionen warnt. Stattdessen sollte alle Energie in gute Kampagnen gelegt werden. Und in saubere langfristige Studien, die im besten Fall belegen, dass die Vorteile von Impfungen die Nebenwirkungen in den Schatten stellen.

Von Zoran Pantic