Hannover

Wäre dies alles ein Spielfilm, wir wären ungefähr in der 80. Minute. Das Happy End ist scheinbar nah, um dann einen letzten, dramatischen Umweg zu nehmen. Spannung muss sein.

Wäre die Pandemie also Hollywood, steuerten wir Protagonisten gerade gut gelaunt dem 20. März entgegen. Jenem magischen Datum, das einen Großteil der Corona-Beschränkungen endlich aufhebt. „Freedom day“ nennen es manche, was allerspätestens mit dem Ukraine-Krieg einen seltsamen Klang hat.

Es ist gefährlich, die Pandemie für beendet zu erklären

Man kann nur hoffen, dass das Coronavirus einen Kalender hat. Denn momentan deutet so gar nichts darauf hin, dass uns das Infektionsgeschehen in wenigen Tagen nicht mehr groß kümmern wird. Selbst die Auslastung in den Kliniken mit Corona-Patienten ist auf Rekordkurs. Zwar ist Covid-19 nicht in allen Fällen ursächlich – wer aber in dieser Situation die Pandemie quasi für beendet erklärt, muss einen Großteil des Films verschlafen haben, um im Bild zu bleiben.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Richtig ist, dass die Eingriffe in die Grundrechte ständig hinterfragt werden müssen. Wer aber damit argumentiert, dass das Gesundheitssystem derzeit nicht überlastet ist, geht eine gefährliche Wette ein. Eine Welt weitgehend ohne Masken und 2G/3G verändert die Spielregeln für das Virus auf dramatische Weise – wer dieses Risiko eingehen will, sollte schon noch ein paar mehr Argumente haben, als dass es doch auch langsam mal gut sein muss.