Hannover

Der 16. Monat der Pandemie: Eine Frage der Perspektive. Vor uns die Freiheiten und schönes Wetter. Hinter uns 88.000 Corona-Tote und viele Zweifel. Wohin also schauen wir?

Den Optimismus muss man jedenfalls erstmal wieder lernen. Vor kurzem schien die Inzidenz bei über 100 festgenagelt. Und jetzt: unter 35. Wer sich da über die Testpflicht im jüngst geöffneten Handel aufregen möchte, muss sich beeilen – könnte gut sein, dass der nächste Stufenplan schon zündet.

Sollten wir misstrauisch bleiben? Der schnelle Fortschritt verwundert zumindest. Doch vielleicht war die Bundesnotbremse besser als ihr Ruf – den einen war sie lästig, den anderen zu schwächlich.

Was haben die Menschen gestritten. Und so weit da die Meinungen auseinander gingen, so selbstsicher wurden sie vorgetragen. Was eher selten zu hören war: Zwischentöne. Die Bereitschaft, auch mal an der eigenen Meinung zu zweifeln. Oder zuzugeben: Besser weiß ich es auch nicht. Auch das muss wohl wieder neu gelernt werden.

Happy End? Das Ziel ist noch nicht erreicht. Täglich sterben weiter Menschen an Covid-19, manchmal Hunderte. Die zwischenzeitlich ins Rollen gekommene Impfkampagne stockt. Aber die Schulen öffnen wieder durchgängig. Die Konjunktur zieht kräftig an. Der Urlaub scheint gesichert. Schauen wir also: nach vorn.

Von Fabian Mast