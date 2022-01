Hannover

Es ist nicht mal zwei Jahrzehnte her, da konnte die evangelische Landeskirche Hannover nur jedem zweiten oder sogar dritten Theologiestudenten eine Stelle als Pastorin oder Pastor anbieten. Nun hat die Kirche neben den Schlagzeilen um Missbrauchsvorwürfe und wachsenden Austrittszahlen noch ein Problem: In den Pfarrhäusern rückt die Ruhestandswelle an und von den Unis kommt nicht genügend Nachwuchs. Was auch an den Bedingungen des Berufes liegen mag: immer im Dienst, viele Abendtermine, keine freien Wochenenden.

Zunehmend weniger Geistliche werden künftig die Gotteshäuser mit Leben füllen, Taufen, Konfirmationen, Trauungen und Beerdigungen abhalten und den Menschen vom Glauben erzählen. In der Region Hannover sind immerhin fast 400.000 Einwohner Mitglied der evangelischen Kirche.

Die Theologen werden in Teams arbeiten müssen, mehrere Kirchen, Dörfer oder Stadtteile gleichzeitig betreuen, sich gegenseitig vertreten. Und sie werden einen neuen Stil pflegen: nicht „meine Kirche“ und „meine Gemeinde“, die Zeit der Einzelkämpfer ist vorbei, es wird nur gemeinsam gehen.

In der NP lernen Sie eine Theologiestudentin, zwei junge Pastorinnen und einen mittelalten Pastor kennen, die für dieses neue Wir stehen. Diese Generation ist bemerkenswert: modern, selbstbewusst, kreativ, digital. Mir als Christen und Mitglied der Marktkirchengemeinde macht sie Mut. Mit solchen Menschen kommt die Kirche aus der Krise.

Von Christoph Dannowski