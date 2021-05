Hannover

Unsere gemeinsame Reise bis an das Ende dieser Pandemie dauert wohl noch ein wenig – und der Weg dahin bleibt wohl gepflastert mit rätselhaften Phänomenen. Warum eigentlich gilt heute so häufig nicht mehr, was gestern noch richtig war? Eine solche Corona-Nebenwirkung findet sich mal wieder in einer Beruhigungspille, die uns Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erst am Montag verabreicht hat: Am 7. Juni solle die Priorisierung bei den Impfungen komplett aufgehoben werden.

Einen Tag später kontert das Land, dass man diese Ansage in den Impfzentren nicht umsetzen werde. Zu viele stünden noch auf Wartelisten, zu groß wäre der Ärger, sollten sie nun noch von allen anderen überholt werden. Alle, die nicht zu einer der bislang bevorzugten Gruppen gehören, dürfen an dieser Stelle also schon wieder aufhören sich zu freuen – und warten.

Trotz solcher Missverständnisse werden wir wohl schon bald an unserem Ziel ankommen. Die Tendenz stimmt, auch Hannover ist den Titel „Hochinzidenzkommune“ los. Wir können uns also ein Päuschen gönnen, wir sollten auch die Möglichkeiten nutzen, die uns die Tests geben, um Kultureinrichtungen und Restaurants wenigstens etwas Umsatz zu gönnen. Ausruhen sollten wir uns aber nicht zu lange. Der Weg zum Ende der Pandemie dürfte verschlungen bleiben – und könnte gerade kürzer aussehen als er ist.

Von Zoran Pantic