Hannover

Für die einen ist eine verkehrspolitische Trendwende, andere sprechen sogar von einer „kleinen Revolution“. Dritte nennen es nur einen Tropfen auf den heißen Stein.

Für Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ist es jedenfalls ein großes Ding, was er am Dienstag vorstellte: den Nationalen Radverkehrsplan. So viel Geld „wie nie zuvor“ stehe für Radverkehrsprojekte zur Verfügung. Dass es ausgerechnet Scheuer ist, der das Land zur Radfahrernation machen will, überrascht. Schließlich hat sich der CSU-Mann bislang eher mit einer Nähe zur Autolobby ausgezeichnet – ganz im Sinne seiner Amtsvorgänger Dobrindt und Ramsauer.

Dennoch: Im Vergleich zu den Parteifreunden sind die Verdienste Scheuers immens. Das zeigt jedoch nur eins: Mit Blick auf unsere Nachbarn Dänemark, Belgien und den Niederlanden hängen wir Jahre hinterher. So stehen hinter dem Ziel, bis 2030 ein lückenloses Radnetz in Deutschland zu haben, einige Fragenzeichen.

Wie können die hohen Unfallzahlen mit Radfahrern ebenso schnell wie nachhaltig gesenkt werden? Wie werden aus Auto- und Radfahrern statt Gegnern endlich Partner im Straßenverkehr? Fragen gibt es auch in Hannover, wo wir trotz Velorouten und vieler bunter Markierungen auf dem Asphalt noch weit davon entfernt sind, eine echte Radfahrerkommune zu werden. Fest steht nur eins: Mit Milliardenhilfe alleine ist die Trendwende noch nicht geschafft.

Von Harald Thiel