Die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen sinkt stetig, das ist erfreulich. Weniger erfreulich ist dagegen, dass damit auch der Überbietungswettbewerb für Lockerungen begonnen hat. Neueste Forderung: Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) spricht sich für eine Überprüfung der Maskenpflicht aus. Wolfgang Kubicki (FDP) will die Regel sogar ganz aufheben. Nach 15 Monaten Pandemie und Pochen auf die Abstands- und Hygieneregeln kommt da durchaus die Frage auf, ob die Politik eigentlich wirklich nichts aus den Erfahrungen der Krise gelernt hat.

Die Maske ist eines der mildesten Mittel im Kampf gegen das Virus. Sie schützt effektiv gegen die Erkrankung und sorgt dafür, dass Deutschland weitere Verschärfungen erspart bleiben. Dabei geht es aber nicht nur um den Schutz, sondern auch um das Sicherheitsempfinden. Einer Umfrage zufolge will ein Großteil der Menschen auch nach der Pandemie nicht auf die Masken verzichten.

Nach der Pandemie ist aber noch lange nicht. Deswegen ist die Debatte vor allem eines: verfrüht. Zwar sinken die Zahlen, aber der vergangene Sommer hat bereits bewiesen: So schnell die Kurve fällt, kann sie auch wieder steigen. Jetzt ausgerechnet das mildeste Mittel infrage zu stellen, ist fatal. Gut also, dass Niedersachsens Ministerpräsident verantwortungsvoller ist, und die Regel nicht einfach aussetzen will.

Von Mandy Sarti