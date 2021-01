Hannover

Geschafft! Nach dem gestrigen Tag werden sich viele im Umfeld des größten Reisekonzerns der Welt erst einmal zurück gelehnt haben – allen voran Vorstandschef Fritz Joussen. Der hatte sich wenige Tage vor der Aktionärsversammlung noch einmal weit aus dem Fenster gelehnt und mit allem Optimismus, der ihm noch verblieben war, mantramäßig wiederholt, dass es bald schon wieder steil nach oben gehen werde.

Seine Absicht dabei war klar: Die Aktionäre vor der wichtigen Abstimmung über Kapitalerhöhung und Staatsbeteiligung bei Laune zu halten. Dabei hatten diese kaum eine Wahl: Auch wenn das Okay erst einmal den Wert ihrer Anteilsscheine verringert, wäre die Alternative sehr viel kostspieliger: eine Insolvenz. Also Augen zu und durch – und immer fest an Joussens Sommerprognose glauben.

Bürgschaft des Landes fehlt jetzt noch als letztes Puzzleteil

Nur ausgerechnet am Stammsitz des Weltkonzerns scheint man etwas skeptischer zu sein. Denn das letzte Puzzleteil, die Zustimmung des Landes Niedersachsen zu einer Bürgschaft, steht immer noch aus. Das hat viel mit politischem Gezeter zu tun – gerade die Opposition hat noch ein paar durchaus berechtigte Fragen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch bei allem Verständnis: Geht das nicht etwas schneller? Am Ende wird es auch hier heißen: mitgefangen, mitgehangen. Denn niemand wird einen der wenigen Global Player aus Hannover über die Klinge springen lassen wollen.

Von Harald Thiel