Hannover

Das Thema ist ernst. So ernst, dass Niedersachsens Landwirtschaftsministerin zum Krisengipfel geladen hatte. Da hörte sie sich die Sorgen der Schweinebauern, der Verbände und Handelsketten an. Was sie erfuhr, ist alarmierend: Für die Betriebe in Niedersachsen geht es um die Wurst, viele klagen über Existenzängste, bei einigen sind die Gedanken, den Betrieb einzustellen, bereits sehr konkret.

Die Sorgen sind berechtigt: Unter Preisdumping sowie steigenden Produktionskosten leiden die Schweinebauern wie viele Landwirte schon lange. Dann kam die pandemiebedingte Absatzflaute und nun die Afrikanische Schweinepest dazu. Weltweit sind wichtige Märkte nicht mehr zugänglich. Gleichzeitig tobt die Debatte um Tierwohl und bessere Haltungsbedingungen sowie Klimaschutz durch weniger Fleischkonsum. Bleibt die Frage: Wer soll das bezahlen?

Höhere Preise sind notwendig

Wir alle! Denn ohne höhere Preise wird es nicht funktionieren. Da zur Wahrheit aber auch gehört, dass sich der Kunde gern über Massentierhaltung echauffiert, im Supermarkt aber dennoch zum Angebot greift, braucht es Regularien.

Was ist mit einer Mehrwertsteuersenkung für Öko-Produkte? Wann kommt eine europaweit einheitliche Kennzeichnung zur Tierhaltung? Zugegeben, solche Ansätze helfen vielleicht langfristig, nicht aber in der aktuellen Krise. Da braucht es staatliche Soforthilfen für Bauern. Ging bei Tui und Lufthansa doch auch.

Von Harald Thiel