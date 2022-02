Kommentar: Alle Beteiligten in Kitas sollten ihre Ansprüche überprüfen

Hannover

Die Nerven liegen immer öfter blank, denn die Situation in den Kitas der Region spitzt sich zu. Die Zahlen der infizierten Kinder, Erzieher und Erzieherinnen nehmen rapide zu, und damit auch die Schwierigkeiten, eine verlässliche und pädagogische Betreuung der Kleinen anzubieten.

1318 Kita-Kindern waren in den vergangenen 14 Tagen Corona-positiv, 504 Beschäftigte mussten in Quarantäne. Wer glaubt, dass diese in der gegenwärtigen Pandemielage erwartbaren Zahlen keine Konsequenzen haben würden, ist naiv. Auch wenn es schwer fällt, müssen sowohl Eltern als auch das Kitapersonal mit der Situation umgehen.

Kita-Betrieb ab einem bestimmten Punkt nicht vertretbar

Kurzfristig kann eine Lösung sein, dass beide Seiten ihre Ansprüche runterschrauben. Eltern sollten verbal abrüsten, wenn Gruppen überraschend schließen müssen – denn Kitaleitungen müssen auch immer im Auge haben, ab wann der Betrieb aufgrund von Personalmangel aus Sicherheitsgründen nicht mehr vertretbar ist. Erzieherinnen und Erzieher hingegen müssen unter den gegenwärtigen Verhältnissen abwägen, ob jedes personalintensive pädagogische Konzept sein muss.

Mittelfristig sollte das niedersächsische Kita-Gesetz noch einmal auf den Prüfstand: Dass es 2023/24 erste Teilentlastungen durch eine dritte Kraft in den Gruppen geben soll und erst 2027/28 weitere Aufstockungen, dauert zu lange.

Von Sönke Lill