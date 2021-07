Kohleausstieg: Ein Kompromiss des denkbar Möglichen

Hannover

Schnellstmöglich will man den Kohleausstieg in Hannover anstreben – das sind vage Versprechungen, die viele Hintertürchen offen lassen. Kein Wunder, dass sich etwa Mark Bindert von den Grünen von der Vereinbarung zwischen Stadt, Enercity und dem Umweltbündnis „Hannover erneuerbar“ persönlich etwas mehr gewünscht hätte. Aber es ist ein Kompromiss, der eben das denkbar Mögliche herausgeholt hat. Und so auch die Bürgerinitiative zufriedenstellt, die zugesichert hatte, ihre Unterschriftensammlung für ein Bürgerbegehren zu stoppen, falls der Rat diesen Kompromiss annimmt.

Und genau darin liegt auch das Bemerkenswerte dieser Vereinbarung. Da haben sich drei Parteien an einen Tisch gesetzt, und statt in endlosen Spiegelfechtereien nur die eigenen Standpunkte zu zementieren, tatsächlich gemeinsam an einer Lösung gearbeitet. Ein gutes Beispiel partizipativer Demokratie, in der die Stimme des Bürgers eben nicht nur am Tag der Stimmabgabe zählt.

Lesen Sie auch Hannover-Stöcken: Kohleausstieg schon 2026, Umweltausschuss beschließt Kompromiss

Ob das aber wirklich gelungen ist, muss sich erst erweisen. Wird der zu bildende Beirat, in dem das Bürgerbündnis immerhin drei von sieben Sitzen haben soll, mehr sein, als ein zahnloser Tiger? Die Rechenschaftspflicht von Enercity gegenüber diesem Gremium sorgt zumindest für ein Maß an Transparenz, das man sich öfter wünschen würde. Falls es wirklich mehr sein sollte, als ein Lippenbekenntnis.

Von Andreas Krasselt